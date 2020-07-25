В Хабаровске очередной политический субботник. На улицах толпы

Тысячи людей третью субботу подряд проводят на улицах Хабаровска, требуя вернуть Сергея Фургала в город. К лозунгам добавилось назначение врио из местных политиков.
За шествием в Хабаровске 24 июля следят местные и федеральные СМИ. Сообщается, что длился митинг более трёх часов и стал самым массовым с начала протестов, при этом по оценкам мэрии на улицах набралось 6,5 тысяч человек. Люди заполнили центральные улицы и площадь перед зданием правительства.
Требования у протестующих - вернуть Фургала в Хабаровск и судить там с участием присяжных, отправить в отставку полпреда Трутнева и мэра города Сергея Кравчука, назначить временно исполняющим обязанности местного политика, а не назначенца из столицы. Сообщается, что первые выходные на губернаторском посту Михаил Трутнев проводит где-то в глубинке.
Митинг в поддержку Фургала также прошел во Владивостоке. По его окончанию нескольких человек задержали.