FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +21
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
25.07.2020 10:12
3
Печать

В Хабаровске очередной политический субботник. На улицах толпы

Тысячи людей третью субботу подряд проводят на улицах Хабаровска, требуя вернуть Сергея Фургала в город. К лозунгам добавилось назначение врио из местных политиков.

За шествием в Хабаровске 24 июля следят местные и федеральные СМИ. Сообщается, что длился митинг более трёх часов и стал самым массовым с начала протестов, при этом по оценкам мэрии на улицах набралось 6,5 тысяч человек. Люди заполнили центральные улицы и площадь перед зданием правительства.

Требования у протестующих - вернуть Фургала в Хабаровск и судить там с участием присяжных, отправить в отставку полпреда Трутнева и мэра города Сергея Кравчука, назначить временно исполняющим обязанности местного политика, а не назначенца из столицы. Сообщается, что первые выходные на губернаторском посту Михаил Трутнев проводит где-то в глубинке.

Митинг в поддержку Фургала также прошел во Владивостоке. По его окончанию нескольких человек задержали.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Fjfef
Вроде не весна, а у шизиков сезонное обострение))..... волнуются, бумагу портят
pila_grigoryeva
Питер поддерживает Хабаровск .Путина в отставку и под суд
leshiy
Поправтьте. Михаил Дегтярев, а не Трутнев.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний