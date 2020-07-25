FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +20
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
25.07.2020 02:00
0
Печать

На Большевиков тушили общежитие Росгидромета. С горевшего этажа спасли четверых

Общежитие Российского государственного гидрометеорологического университета горело в Невском районе Петербурга в пятницу. Об этом 25 июля сообщает МЧС России.

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил с проспекта Большевиков, 13/1, в начале третьего часа дня. Огонь разгорелся на 7-м этаже на смежном балконе двух комнат. С горевшего этажа эвакуировали четверых, ещё восемь человек вывели с верхних этажей.

Распространение огня остановили на площади в четыре квадратных метра. В три часа дня пожар ликвидировали силами 25 человек и семи расчётов.

«Погибших, пострадавших нет», - уточнили в МЧС.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний