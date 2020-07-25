На Большевиков тушили общежитие Росгидромета. С горевшего этажа спасли четверых

Общежитие Российского государственного гидрометеорологического университета горело в Невском районе Петербурга в пятницу. Об этом 25 июля сообщает МЧС России.

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил с проспекта Большевиков, 13/1, в начале третьего часа дня. Огонь разгорелся на 7-м этаже на смежном балконе двух комнат. С горевшего этажа эвакуировали четверых, ещё восемь человек вывели с верхних этажей.

Распространение огня остановили на площади в четыре квадратных метра. В три часа дня пожар ликвидировали силами 25 человек и семи расчётов.