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25.07.2020 01:20
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Задержанных в Петербурге актёров отпустили после экскурсии в отдел. Их подвели погоны

Задержанные на Английской набережной в Петербурге актёры смогут вернуться к съёмкам. Их доставили в отдел полиции и отпустили после беседы.

Об этом «Фонтанке» 25 июля сообщил Андрей Федорцов, которого, по словам Гоши Куценко, увезли в форме полковника и плащ-палатке. Федорцов уточнил, что сам всё-таки сумел избежать поездки в отдел, однако трое его коллег в полиции побывали.

«Всех отпустили. О протоколах пока не могу сказать», - сообщил он. Заслуженный артист России, актёр театра и кино принимал участие в съёмках пилотной серии сериала о Петербурге и, по его словам, на площадке был единственным местным, остальная команда приехала из Москвы.

Внимание правоохранителей Андрей Федорцов объяснил тем, что актёры были «при погонах», и хоть съёмки проходили с ведома Смольного, но о таком реквизите не предупредили. «Полицейскую форму тоже нужно согласовывать, так что интерес понятен. В Москве так задержали каскадёра, оштрафовали. А здесь ещё и подготовка к параду, и мы попали в самый эпицентр», - говорит он.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

krasnonosov
"— Тебя как звать-то?
— Степан…
— Ты, Степан не бойся, мы тебя не тронем. Ты только сиди тихо и не дёргайся… Ты сам-то кто?
— Режиссер. На «Радио Один».
— А-а, режиссер? Видел я одного режиссера… Он, это… клипы снимал…" (с) фильм А. Балабанова "Брат"
Brevnault
Вася Рогов уже полковник?!
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