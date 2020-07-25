Задержанных в Петербурге актёров отпустили после экскурсии в отдел. Их подвели погоны

Задержанные на Английской набережной в Петербурге актёры смогут вернуться к съёмкам. Их доставили в отдел полиции и отпустили после беседы.

Об этом «Фонтанке» 25 июля сообщил Андрей Федорцов, которого, по словам Гоши Куценко, увезли в форме полковника и плащ-палатке. Федорцов уточнил, что сам всё-таки сумел избежать поездки в отдел, однако трое его коллег в полиции побывали.

«Всех отпустили. О протоколах пока не могу сказать», - сообщил он. Заслуженный артист России, актёр театра и кино принимал участие в съёмках пилотной серии сериала о Петербурге и, по его словам, на площадке был единственным местным, остальная команда приехала из Москвы.