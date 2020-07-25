Суточная летальность от коронавируса в Москве вновь на апрельских показателях. В статистику попали 14 смертей

Подсчёты подтверждённой за сутки смертности от коронавируса в Москве к концу июля уверенно держатся на уровне апреля. Как сообщает оперштаб, 24 июля в статистику включили 14 случаев.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в столице от этой инфекции скончались 4 389 человек. Рекордно низкими для последних трёх месяцев свежие 14 случаев не стали - накануне сообщалось об 11 умерших. Однако такие цифры стабильно пополняли статистику до середины апреля, после чего число подтверждённых за сутки смертей только увеличивалось.