Суточная летальность от коронавируса в Москве вновь на апрельских показателях. В статистику попали 14 смертей
Подсчёты подтверждённой за сутки смертности от коронавируса в Москве к концу июля уверенно держатся на уровне апреля. Как сообщает оперштаб, 24 июля в статистику включили 14 случаев.
Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в столице от этой инфекции скончались 4 389 человек. Рекордно низкими для последних трёх месяцев свежие 14 случаев не стали - накануне сообщалось об 11 умерших. Однако такие цифры стабильно пополняли статистику до середины апреля, после чего число подтверждённых за сутки смертей только увеличивалось.
Всего в России за весь период пандемии выявлено 800 849 заболевших коронавирусом. Скончались 13 060 человек. Первое место по количеству летальных исходов стране занимает Москва, на второй строчке Петербург, где зарегистрировано 1908 умерших.