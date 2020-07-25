Суд закрыл дело против президента Украины Владимира Зеленского, открытое после ошибок в декларации о доходах
Печерский районный суд Киева закрыл административное дело против президента Украины Владимира Зеленского, который не задекларировал в прошлом году изменения в имущественном состоянии, в чем признался сам. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на постановление суда.
«Суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины во время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении и он не может быть привлечен к административной ответственности...Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае отсутствия события и состава административного правонарушения», — говорится в постановлении.
Как отмечает «Лiга.Новости», суд также пришел к выводу, что против Зеленского не может открыто и уголовное дело, поскольку, согласно конституции, глава государства пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий.
Ранее, в начале июля, Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.
В 2019 году семья президента получила 5 100 000 гривен ($188 тыс.) в счёт погашения стоимости облигаций внутреннего займа (ОВГЗ), а также приобрела облигаций на 5 200 000 гривен ($191,7 тыс.). Таким образом, стоимость ценных бумаг превысила 50 прожиточных минимумов, поэтому Зеленский должен был сообщить об изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ, сообщили в офисе президента. Однако глава государства не сделал этого.