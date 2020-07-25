Суд закрыл дело против президента Украины Владимира Зеленского, открытое после ошибок в декларации о доходах

Печерский районный суд Киева закрыл административное дело против президента Украины Владимира Зеленского, который не задекларировал в прошлом году изменения в имущественном состоянии, в чем признался сам. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на постановление суда.

«Суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины во время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении и он не может быть привлечен к административной ответственности...Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае отсутствия события и состава административного правонарушения», — говорится в постановлении.