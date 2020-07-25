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25.07.2020 00:03
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Биржа в Нью-Йорке просела на фоне обострения "холодной войны" между США и Китаем

Нью-Йоркская фондовая биржа 24 июля закрылась в минусе на фоне усиления напряженности между США и КНР.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,69% до отметки 26 469,34. Индекс S&P 500 понизился на 0,62% до 3 215,62. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 98,24 пункта (-0,94%), до 10 363,18.

Таким образом инвесторы отреагировали на решение американских властей закрыть китайское консульство в Хьюстоне и решение Пекина закрыть американское консульство в Чэнду.

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Комментарии (2)

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Ну, и где воспаленные крики? Где паника? Где обличения кровавой диктатуры демократо-республиканской банды в геноциде американских креаклов? Куда смотрит власть? Америка будет свободной!
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