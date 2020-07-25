ГК «ПСК»: широкий выбор апартаментов

Этот год показал, что долгосрочные программы аренды являются хорошей антикризисной страховкой. При этом большая часть долгосрочных арендаторов живет в Петербурге либо в статусе недавно переехавших, либо находящихся здесь по делам: рабочая релокация, стажировка, учёба.



У людей, желающих зарабатывать на аренде, есть выбор между инвестициями в рынок недорогой массовой аренды, делового сегмента или туристического. Дорогие апартаменты, стоящие, как квартира в доме бизнес-класса, обычно покупаются для собственного проживания. Например, людьми, которые живут на несколько городов или даже стран. Да и доходные программы в таких комплексах обычно не предлагаются.



Недорогая аренда студий и однокомнатных форматов — пользуется спросом. Люди переезжают в Петербург на ПМЖ и учёбу, начинать жить отдельно от родителей — всем нужно своё пространство. Мотивы выбора просты и логичны: небольшие площади, крайне желательно рядом с метро и со свежим ремонтом. Такие форматы предлагаются в апарт-комплексе START. Стоимость апартаментов здесь начинается от 1,75 млн руб. Плюс капитализация недвижимости. В другом проекте ГК «ПСК», апарт-комплексе Like, она составила порядка 40%.

Деловой сегмент — это новая ниша в апартаментах. Петербург не только музей под открытым небом, но и деловой и промышленный центр Северо-Запада. Какие бы новые кризисы ни случались, экономику остановить нельзя. Поэтому деловые поездки — явление круглогодичное, особенно в крупном бизнесе и госкомпаниях. Расположение таких комплексов диктуется близостью к большим предприятиям, удобным выездом в центр города и за его пределы, хорошей транспортной доступностью аэропорта и вокзалов.



В сентябре планируется строительство нового комплекса апартаментов, рядом с метро «Кировский Завод». Востребованность недвижимости в этом районе очевидна — несколько последних лет строительство здесь не велось.



Туристический сегмент, безусловно, со счетов не сбрасывается. Во-первых, внутренний туризм уже явно сигнализирует о начале восстановления. Во-вторых, границы начинают открываться. Главная же проблема Петербурга в недостатке фонда для недорогого размещения осталась. А с учётом экономического кризиса, даже усугубилась. И здесь на помощь недостаточной отельной инфраструктуре могут прийти апартаменты. Обязательно рядом с метро или на удобном для туристов пересечении транспортных путей.



Подробная информация о проектах апартаментов ГК «ПСК», аудиториях арендаторов, программах доходности, льготной ипотеке и многом другом — в офисах продаж. А также по телефону: (812) 640–38–38.



Справка о компании «ПСК»



Апарт-комплекс Start — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/



Комплекс LIKE — застройщик ООО «Альянс-Девелопмент», проектная декларация на сайте https://like.house/documents

