Избитый на глазах у Кокорина Александр Емельяненко отправился в больницу
Российский боец ММА Александр Емельяненко отправился в больницу после жесткого поражения в бою с Магомедом Исмаиловым. Судьи остановили бой в третьем раунде после того, как все лицо Емельяненко покрылось кровью.
Бой проходил в рамках турнира ACA 107 в Сочи. Несмотря на серьезное рассечение, Емельяненко попросил соперника о реванше. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Исмаилова.
— Емельяненко сказал после боя: давай сделаем реванш, — признался Исмаилов.
Отметим, что за боем у самого ринга наблюдал Александр Кокорин.
- Ожидал большего от земляка, – цитирует Кокорина Sport24. Емельяненко и Кокорин - уроженцы Белгородской области.
38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8-е поражение и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов одержал 15-ю победу, также на его счету 2 поражения и 1 ничья.