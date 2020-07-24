FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +20
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.07.2020 23:48
8
Печать

Избитый на глазах у Кокорина Александр Емельяненко отправился в больницу

Российский боец ММА Александр Емельяненко отправился в больницу после жесткого поражения в бою с Магомедом Исмаиловым. Судьи остановили бой в третьем раунде после того, как все лицо Емельяненко покрылось кровью.

Бой проходил в рамках турнира ACA 107 в Сочи. Несмотря на серьезное рассечение, Емельяненко попросил соперника о реванше. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Исмаилова.

— Емельяненко сказал после боя: давай сделаем реванш, — признался Исмаилов.

Отметим, что за боем у самого ринга наблюдал Александр Кокорин.

- Ожидал большего от земляка, – цитирует Кокорина Sport24. Емельяненко и Кокорин - уроженцы Белгородской области.

38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8-е поражение и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов одержал 15-ю победу, также на его счету 2 поражения и 1 ничья.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

262194451
🔞 Сoтни взрослых жeнщин твоего города хотят знакомств и общения!
🔥 Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/texsex
sektor7
Мальчика закрыли в холодильнике и он съел собственную ногу.
Вот новость.
А не эта фигня
261245171
Надеюсь, этот насильник туда надолго уехал
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний