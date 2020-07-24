Избитый на глазах у Кокорина Александр Емельяненко отправился в больницу

Российский боец ММА Александр Емельяненко отправился в больницу после жесткого поражения в бою с Магомедом Исмаиловым. Судьи остановили бой в третьем раунде после того, как все лицо Емельяненко покрылось кровью.

Бой проходил в рамках турнира ACA 107 в Сочи. Несмотря на серьезное рассечение, Емельяненко попросил соперника о реванше. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Исмаилова.

— Емельяненко сказал после боя: давай сделаем реванш, — признался Исмаилов.

Отметим, что за боем у самого ринга наблюдал Александр Кокорин.