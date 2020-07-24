Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов вечером 24 июля победил Александра Емельяненко в рамках турнира по боям без правил ACA 107 в Сочи. Поединок завершился в третьем раунде, победа была присуждена Исмаилову техническим нокаутом.
💪🏻 Magomed Ismailov stops Alexander Emelianenko in the third round! pic.twitter.com/mpm3CkMdia— ACAMMA (@ACA_League) July 24, 2020
Турнир, организатором которого выступила компания Absolute Championship Akhmat (ACA), прошел без зрителей.
Изначально турнир был запланирован на 3 апреля на московской "ВТБ Арене". Но из-за пандемии COVID-19 организаторам пришлось скорректировать не только дату, но и место проведения поединка.