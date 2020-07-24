Эрдоган указал, что Святая София должна быть открыта для моления мусульман круглосуточно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером 24 июля отдал крайне неоднозначное указание. Со слов губернатора провинции Стамбул Али Ерликая, по решению главы государства некогда главный православный храм Святой Софии Константинопольской будет открыт для молений мусульман круглосуточно.

"Господин президент Реджеп Тайип Эрдоган дал указание, чтобы с сегодняшнего дня Айя-София была открыта для поклонений 24 часа в сутки. Мечеть Айя-София будет постоянно открыта. Мы благодарны нашему президенту", - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, что в мусульманской традиции запрещено изображать человека как в искусстве, так и культовых сооружениях. Стены Святой Софии украшены фресками Иисуса Христа, Девы Марии, апостолов и святых христианства. На время намаза их решили завешивать гардинами. И пока трудно понять, смогут ли туристы, для которых турецкие власти пообещали оставить свободный доступ в главный православный храм, увидеть его убранство в изначальном виде.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Эрдоган подписал указ, согласно которому вн ей возобновятся мусульманские поклонения. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.

Ранее 24 июля в соборе впервые с 1934 года прошел намаз. Неоднозначность решения Эрдогана вновь разрешить проведение в Святой Софии мусульманских обрядов стала предметом обсуждения на самом высоком уровне. Почему он так сделал, Эрдоган вынужден был объяснять Владимиру Путину.