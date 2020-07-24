ВОЗ сообщила о новом антирекорде суточного прироста заболевших COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вечером 24 июля сообщила о новом антирекорде прироста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире за сутки. Теперь показатеь составляет 284 тысячи и 196 человек.
Накануне ВОЗ сообщала о новых 247 225 случаях COVID-19 и 7097 летальных исходах.
За последние 24 часа в мире зафиксировали также 9753 летальных исхода.
Согласно данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 296 926, по меньшей мере 628 903 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 8 121 700 и Европе - 3 170 382.