ВОЗ сообщила о новом антирекорде суточного прироста заболевших COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вечером 24 июля сообщила о новом антирекорде прироста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире за сутки. Теперь показатеь составляет 284 тысячи и 196 человек.

Накануне ВОЗ сообщала о новых 247 225 случаях COVID-19 и 7097 летальных исходах.

За последние 24 часа в мире зафиксировали также 9753 летальных исхода.

Согласно данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 296 926, по меньшей мере 628 903 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.