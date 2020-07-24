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24.07.2020 22:14
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ВОЗ сообщила о новом антирекорде суточного прироста заболевших COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вечером 24 июля сообщила о новом антирекорде прироста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире за сутки. Теперь показатеь составляет 284 тысячи и 196 человек.

Накануне ВОЗ сообщала о новых 247 225 случаях COVID-19 и 7097 летальных исходах.

За последние 24 часа в мире зафиксировали также 9753 летальных исхода.

Согласно данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 296 926, по меньшей мере 628 903 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 8 121 700 и Европе - 3 170 382.

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Комментарии (1)

Samal_
абсолютно бесполезная информация. об абсолютно обыкновенном вирусе
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