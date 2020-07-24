Никаких бань, кинотеатров и строгая изоляция для пожилых. Пермский край решил продлить жёсткие ограничения по C0VID-19

Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства 24 июля.



"Принято решение до 11 августа продлить ограничительные меры для бассейнов, бань, саун, кинотеатров. Также в регионе по-прежнему действует запрет на проведение культурно-массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до полного снятия всех ограничений продолжается режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, так как они входят в группу риска.

