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24.07.2020 21:57
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Никаких бань, кинотеатров и строгая изоляция для пожилых. Пермский край решил продлить жёсткие ограничения по C0VID-19

Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства 24 июля.

"Принято решение до 11 августа продлить ограничительные меры для бассейнов, бань, саун, кинотеатров. Также в регионе по-прежнему действует запрет на проведение культурно-массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до полного снятия всех ограничений продолжается режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, так как они входят в группу риска.

Сегодня, 24 июля, властями также было принято решение восстановить работу с 27 июля торговых центров и фитнес-центров. При этом владельцам объектов необходимо следить за соблюдением клиентами социальной дистанции (один человек на 4 квадратных метра) и масочного режима, проводить санитарную обработку рук посетителей антисептиками и дезинфекцию помещений. Кроме того, заработают ярмарки, санатории, архивы, очный прием клиентов смогут начать туристические компании.

По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5354 случая заражения COVID-19, в том числе 71 за последние сутки, выздоровел 4101 пациент, 211 скончались, на карантине остаются около 2,8 тысячи человек.

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Комментарии (1)

260571091
в Перми постоянно что-то не так
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