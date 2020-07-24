Глава Нацразведки США выдвинул обвинение России во вмешательстве в выборы

«Постоянная цель России — ослабить Соединенные Штаты и уменьшить нашу глобальную роль. Используя различные методы, включая интернет-троллей и т.д., Россия продолжает распространять дезинформацию в США, которая призвана подорвать доверие к нашему демократическому процессу и очернить то, что она считает антироссийским “истеблишментом” в Америке», — сказал Иванина.

"Американская общественность должна сыграть свою роль в обеспечении выборов, особенно в поддержании бдительности против иностранного влияния. На самом базовом уровне мы призываем американцев критически относиться к информации, проверять источники, прежде чем отправлять репосты или распространять сообщения, соблюдать правила кибер-гигиены и медиаграмотности, а также сообщать о подозрительной деятельности, связанной с выборами, властям", - добавил он.



Иностранные попытки повлиять на наши выборы или вмешаться в них являются прямой угрозой для нашей демократии. Для нейтрализации этих угроз требуется не только общегосударственный подход, но и общенациональные усилия, заключил главный американский разведчик

