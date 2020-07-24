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24.07.2020 21:35
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Глава Нацразведки США выдвинул обвинение России во вмешательстве в выборы

Россия своими действиями якобы «подрывает доверие» жителей США к демократическим выборам, заявил глава Национальной разведки США Уильям Иванина. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Постоянная цель России — ослабить Соединенные Штаты и уменьшить нашу глобальную роль. Используя различные методы, включая интернет-троллей и т.д., Россия продолжает распространять дезинформацию в США, которая призвана подорвать доверие к нашему демократическому процессу и очернить то, что она считает антироссийским “истеблишментом” в Америке», — сказал Иванина.

"Американская общественность должна сыграть свою роль в обеспечении выборов, особенно в поддержании бдительности против иностранного влияния. На самом базовом уровне мы призываем американцев критически относиться к информации, проверять источники, прежде чем отправлять репосты или распространять сообщения, соблюдать правила кибер-гигиены и медиаграмотности, а также сообщать о подозрительной деятельности, связанной с выборами, властям", - добавил он.

Иностранные попытки повлиять на наши выборы или вмешаться в них являются прямой угрозой для нашей демократии. Для нейтрализации этих угроз требуется не только общегосударственный подход, но и общенациональные усилия, заключил главный американский разведчик

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Комментарии (1)

Pilat
"и уменьшить нашу глобальную роль."....ну и кто ж по факту рвется совать свой нос везде?
Ну а вмешиваться в выборы, от результата которых ничего не зависит......просто смешно.
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