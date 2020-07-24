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24.07.2020 21:21
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McDonald's в США обяжет всех клиентов надевать маски

McDonald's с 1 августа обяжет клиентов в США надевать маски при входе в заведение. Об этом сообщила пресс-служба американской сети ресторанов быстрого питания 24 июля.

«Для обеспечения защиты наших сотрудников и клиентов мы будем просить всех посетителей покрывать лицо при входе наши рестораны в США. Мера вступает в силу с 1 августа», — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что почти 82% ресторанов McDonald's находятся в тех штатах и населенных пунктах, где введено обязательное ношение маски как для персонала, так и для посетителей.

Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число зафиксированных случаев заражения коронавирусом превысило 4 млн, Умерил свыше 144 тыс. человек.

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Комментарии (3)

Hans-Christian
Неужели Макдональдс хочет убить бизнес? Люди пойдут к конкурентам, где не требуют ничего.
Агроном аэродрома
А кушать чем? :)))
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