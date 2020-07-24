McDonald's в США обяжет всех клиентов надевать маски

McDonald's с 1 августа обяжет клиентов в США надевать маски при входе в заведение. Об этом сообщила пресс-служба американской сети ресторанов быстрого питания 24 июля.



«Для обеспечения защиты наших сотрудников и клиентов мы будем просить всех посетителей покрывать лицо при входе наши рестораны в США. Мера вступает в силу с 1 августа», — говорится в сообщении.



Компания отмечает, что почти 82% ресторанов McDonald's находятся в тех штатах и населенных пунктах, где введено обязательное ношение маски как для персонала, так и для посетителей.

