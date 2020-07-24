Эрмитажный кот Ахилл 24 июля контролировал ход генеральной репетиции парада с дамбы.
Прославившийся как оракул чемпионата мира по футболу, на этот раз он проверил готовность к Дню Военно-морского флота 2020, рассказали в пресс-службе Комплекса защитных сооружений. В честь праздника Ахилл примерил два тематических наряда - на одном из кадров кота облачили в тельняшку, на другом к белоснежной шубе добавился бант в сине-белую полоску.
По всей видимости, на этот раз обошлось без предсказаний.
Глухой от рождения кот нашёл призвание в качестве оракула. На Кубке конфедераций в 2017 году он предсказал три из четырёх матчей. Во время мундиаля Ахилл безошибочно указал исход игр между Россией и Египтом, Россией и Саудовской Аравией, Ираном и Марокко, а также между Бразилией и Коста-Рикой.