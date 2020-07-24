Рубль подешевел после решения ЦБ придержать валютные миллиарды от продажи Сбербанка

Банк России не продаст сразу всю валюту в рамках сделки по Сбербанку, заявила 24 июля его руководитель Эльвира Набиуллина. Ожидалось, что это окажет поддержку курсу национальной валюты.



«Прогноз операций в рамках бюджетного правила включает в себя завершение продаж иностранной валюты, связанных со сделкой с пакетом акций Сбербанка. Механизм, когда мы реализуем эту валюту только при цене нефти Urals ниже 25 долларов за баррель, прекращает действие 30 сентября. При сохранении текущей конъюнктуры мирового рынка нефти в августе-сентябре мы планируем осуществить взаимозачет недопроданного остатка валюты в связи со сделкой по Сбербанку с суммами всех отложенных с 2018 года покупок валюты и упреждающих продаж, которые мы проводили в марте-апреле», — пояснила глава ЦБ журналистам.

