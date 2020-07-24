Новая стычка между представителями двух диаспор произошла у ресторана «Армянский дом» на юго-западе Москвы 24 июля. Около десятка человек громили стёкла заведения.

Видеозапись в своём аккаунте в Twitter публикует журналист Аббас Джума. В ресторане РБК подтвердили случившееся. Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов добавил, что на место выехали представители диаспоры, но подробности происшествия ему пока не известны.

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Подписчик прислал. Громят магазин «Армянский дом». «Охота» видимо действительно продолжается pic.twitter.com/NGbZxbv0qT — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) July 24, 2020

По данным столичных полицейских, это не единственный погром за сегодняшний день. «В Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседников из правоохранительных органов. Перед этим выходцы из Армении с битами напали на азербайджанский ресторан на Братиславской улице.

