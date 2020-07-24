FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.07.2020 19:53
7
Печать

В Москве новый армяно-азербайджанский конфликт попал на видео. Ереван винит Баку в безответственности

Новая стычка между представителями двух диаспор произошла у ресторана «Армянский дом» на юго-западе Москвы 24 июля. Около десятка человек громили стёкла заведения.

Видеозапись в своём аккаунте в Twitter публикует журналист Аббас Джума. В ресторане РБК подтвердили случившееся. Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов добавил, что на место выехали представители диаспоры, но подробности происшествия ему пока не известны.

По данным столичных полицейских, это не единственный погром за сегодняшний день. «В Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседников из правоохранительных органов. Перед этим выходцы из Армении с битами напали на азербайджанский ресторан на Братиславской улице.

В Ереване считают, что нападениями на их граждан за рубежом «дирижируют» власти Баку.

«Мы решительно осуждаем разжигание межнациональных столкновений в разных странах, что является очередным проявлением безответственности Баку и полностью вписывается в политику и риторику руководства Азербайджана по провоцированию вражды между двумя народами без географических ограничений», — говорится в заявлении МИД Армении. Происходящее в дипведомстве оценивают в том числе как расистские действия с целью подрыва торгово-экономических связей Армении с различными странами.

Отношения между Баку и Ереваном обострились с 12 июля после столкновений на границе. В результате артобстрелов есть погибшие, стороны перекладывают вину друг на друга, а стычки происходят за пределами стран. Петербург конфликт тоже не обошёл.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

любовь спасет мир
у тебя одно на уме
260551481
Православным пора объединиться и отправить цыган по аулам !!!
262194451
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знакомства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровенные любительскиe фото и видео.. ➜ https://is.gd/mexsex
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний