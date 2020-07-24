В Москве новый армяно-азербайджанский конфликт попал на видео. Ереван винит Баку в безответственности
Новая стычка между представителями двух диаспор произошла у ресторана «Армянский дом» на юго-западе Москвы 24 июля. Около десятка человек громили стёкла заведения.
Видеозапись в своём аккаунте в Twitter публикует журналист Аббас Джума. В ресторане РБК подтвердили случившееся. Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов добавил, что на место выехали представители диаспоры, но подробности происшествия ему пока не известны.
Эксклюзив— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) July 24, 2020
Подписчик прислал. Громят магазин «Армянский дом». «Охота» видимо действительно продолжается pic.twitter.com/NGbZxbv0qT
По данным столичных полицейских, это не единственный погром за сегодняшний день. «В Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседников из правоохранительных органов. Перед этим выходцы из Армении с битами напали на азербайджанский ресторан на Братиславской улице.
В Ереване считают, что нападениями на их граждан за рубежом «дирижируют» власти Баку.
«Мы решительно осуждаем разжигание межнациональных столкновений в разных странах, что является очередным проявлением безответственности Баку и полностью вписывается в политику и риторику руководства Азербайджана по провоцированию вражды между двумя народами без географических ограничений», — говорится в заявлении МИД Армении. Происходящее в дипведомстве оценивают в том числе как расистские действия с целью подрыва торгово-экономических связей Армении с различными странами.
Отношения между Баку и Ереваном обострились с 12 июля после столкновений на границе. В результате артобстрелов есть погибшие, стороны перекладывают вину друг на друга, а стычки происходят за пределами стран. Петербург конфликт тоже не обошёл.