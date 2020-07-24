Неудачный выезд на встречную полосу привел к серьезной аварии на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Травмы получили три человека.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 24 июля около 15:50 на 57-м километре федеральной автодороги «Кола» 61-летняя женщина на автомобиле Hyundai Creta выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Symbol под управлением 49-летней женщины. У «Рено» серьезно пострадала передняя часть.

В результате ДТП обе автомобилистки, а также 4-летняя девочка, ехавшая в автомобиле «Рено», в удовлетворительном состоянии были доставлены в больницу.