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24.07.2020 18:38
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Встреча кроссовера и легковой на «Коле» отправила в больницу двоих взрослых и ребенка

Неудачный выезд на встречную полосу привел к серьезной аварии на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Травмы получили три человека.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 24 июля около 15:50 на 57-м километре федеральной автодороги «Кола» 61-летняя женщина на автомобиле Hyundai Creta выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Symbol под управлением 49-летней женщины. У «Рено» серьезно пострадала передняя часть.

В результате ДТП обе автомобилистки, а также 4-летняя девочка, ехавшая в автомобиле «Рено», в удовлетворительном состоянии были доставлены в больницу.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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