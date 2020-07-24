В Ассоциации туроператоров назвали страны, с которыми Россия может открыть авиасообщение в ближайшее время
Следующими странами, с которыми Россия откроет авиасообщение, могут стать Хорватия, Куба, Доминикана, Мексика и Арабские Эмираты. Об этом «Открытым медиа» 24 июля заявила исполительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Эти страны уже готовы принимать наших туристов. Возможно, авиасообщение именно с ними будет рассматриваться в первую очередь», — сказала она. И напомнила, что вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что открывать сообщение будут «на принципах взаимности».