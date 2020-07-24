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24.07.2020 18:33
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В Ассоциации туроператоров назвали страны, с которыми Россия может открыть авиасообщение в ближайшее время

Следующими странами, с которыми Россия откроет авиасообщение, могут стать Хорватия, Куба, Доминикана, Мексика и Арабские Эмираты. Об этом «Открытым медиа» 24 июля заявила исполительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Эти страны уже готовы принимать наших туристов. Возможно, авиасообщение именно с ними будет рассматриваться в первую очередь», — сказала она. И напомнила, что вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что открывать сообщение будут «на принципах взаимности».

Напомним, о возобновлении авиасообщения с другими странами 24 июля заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что пока открывается сообщение только с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.

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