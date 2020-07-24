Сбербанк: Половина россиян ждет помощи государства, чтобы купить еды

Почти половина россиян из-за эпидемии нуждается в помощи государства в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. И большинство из них планирует потратить деньги на еду, — выяснил Сбербанк в опросе «Индекс Иванова».

Как пишет 24 июля РБК, 45 % опрошенных рассчитывали получить те или иные выплаты. В том числе 32 % — пособие в размере 10 тысяч рублей на ребенка от трех до 16 лет. Еще десять процентов — пять тысяч на ребенка до трех лет. Остальные хотели помощи для предпринимателей, медиков, рассчитывали на продуктовые наборы.