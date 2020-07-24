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24.07.2020 18:28
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Сбербанк: Половина россиян ждет помощи государства, чтобы купить еды

Почти половина россиян из-за эпидемии нуждается в помощи государства в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. И большинство из них планирует потратить деньги на еду, — выяснил Сбербанк в опросе «Индекс Иванова».

Как пишет 24 июля РБК, 45 % опрошенных рассчитывали получить те или иные выплаты. В том числе 32 % — пособие в размере 10 тысяч рублей на ребенка от трех до 16 лет. Еще десять процентов — пять тысяч на ребенка до трех лет. Остальные хотели помощи для предпринимателей, медиков, рассчитывали на продуктовые наборы.

Полученные выплаты большинство (45 %) опрошенных планировали потратить на продукты. Еще 13 % хотели обновить гардероб, 9 % приобрести что-то детям, 7 % — купить какие-то товары в дом.

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Комментарии (4)

VATNIK_PATRIOT
Это те же россияне, которые согласно соседней новости бросились раскупать билеты в Турцию?
BSB888
Приоритетной задачей остается борьба с бедностью, повышение доходов граждан. Согласно указу, к 2030 году уровень бедности должен снизиться в два раза по сравнению с 2017 годом. "Решение здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести свое дело", - отметил Путин на заседании Совета.
_Igor_
Сбербанка выяснил.
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