Дюков: Пикировка «Зенита» и «Спартака» вышла за границы дозволенного, клубам надо успокоиться

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал публичные споры между руководством «Зенита» и «Спартака». Как передает Sports.ru в пятницу, 24 июля, главе РФС подобные разговоры не понравились.



«Мое отношение — негативное. Пикировка — за гранью, она не красит футбольные клубы.



Понятно, что у каждого вида спорта есть свой неписаный этический кодекс, вы прекрасно знаете, что в европейском и мировом футболе такое поведение не принято и не приветствуется. Есть теннис — там правила еще более жесткие, есть рукопашный бой, бои без правил — там трэшток неотъемлемая часть вида спорта и этого действа. Но футбол — другой вид спорта, с другим этическим кодексом. В данном случае хотелось бы призвать клубы сделать глубокий вдох, успокоиться и прекратить пикировку, которая вышла за границы дозволенного», — подчеркнул Дюков.

