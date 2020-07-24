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24.07.2020 18:18
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Дюков: Пикировка «Зенита» и «Спартака» вышла за границы дозволенного, клубам надо успокоиться

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал публичные споры между руководством «Зенита» и «Спартака». Как передает Sports.ru в пятницу, 24 июля, главе РФС подобные разговоры не понравились.

«Мое отношение — негативное. Пикировка — за гранью, она не красит футбольные клубы.

Понятно, что у каждого вида спорта есть свой неписаный этический кодекс, вы прекрасно знаете, что в европейском и мировом футболе такое поведение не принято и не приветствуется. Есть теннис — там правила еще более жесткие, есть рукопашный бой, бои без правил — там трэшток неотъемлемая часть вида спорта и этого действа. Но футбол — другой вид спорта, с другим этическим кодексом. В данном случае хотелось бы призвать клубы сделать глубокий вдох, успокоиться и прекратить пикировку, которая вышла за границы дозволенного», — подчеркнул Дюков.

Подробнее о том, что наговорили друг другу владелец «Спартака» Леонид Федун и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, читайте в материале «Фонтанки». Но ситуация на этом не закончилась. Тему после матча полуфинала Кубка России продолжили уже фанаты петербургской команды. Получилось настолько удачно, что «Зенит» оштрафовали на полмиллиона рублей.

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