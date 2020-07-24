Глава Роспотребнадзора об открытии авиасообщения: После возвращения с отдыха всем придется делать тесты на коронавирус. Несоблюдение ограничений очень рискованно
Возобновление международного авиасообщения России с другими странами не означает, что коронавирус окончательно побежден. Как заявила 24 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова, COVID-19 с нами надолго, а риск заражения высок.
«Начало регулярных рейсов, анонсированное сегодня начало вылетов на курорты Турции вовсе не означают, что все риски уже позади. Вовсе нет. Вирус остается с нами, вирус остается достаточно активным. И мы уже говорили не один раз, что эта ситуация не будет меняться, вирус остается с человечеством как с популяцией очень и очень надолго. И надо следовать тем правилам, по которым мы сегодня должны жить в новых условиях. И нарушать эти правила — это очень рискованно для здоровья», — подчеркнула Попова (цитата по РБК).
Она также добавила, что иностранцы смогут попасть на рейс в Россию только со справкой об отрицательном результате теста на коронавирус, которая была получена не более чем за 72 часа до полета. Самим россиянам, возвращающимся домой, придется предоставить такую справку в течение того же срока, но уже после возвращения на родину.
Напомним, о возобновлении авиасообщения с другими странами 24 июля заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что пока открывается сообщение только с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.