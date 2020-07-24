Глава Роспотребнадзора об открытии авиасообщения: После возвращения с отдыха всем придется делать тесты на коронавирус. Несоблюдение ограничений очень рискованно

Возобновление международного авиасообщения России с другими странами не означает, что коронавирус окончательно побежден. Как заявила 24 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова, COVID-19 с нами надолго, а риск заражения высок.



«Начало регулярных рейсов, анонсированное сегодня начало вылетов на курорты Турции вовсе не означают, что все риски уже позади. Вовсе нет. Вирус остается с нами, вирус остается достаточно активным. И мы уже говорили не один раз, что эта ситуация не будет меняться, вирус остается с человечеством как с популяцией очень и очень надолго. И надо следовать тем правилам, по которым мы сегодня должны жить в новых условиях. И нарушать эти правила — это очень рискованно для здоровья», — подчеркнула Попова (цитата по РБК).

