Россиянам можно в Турцию и без теста на COVID-19

Российское посольство в Турции объяснило, как будет организован отдых в республике в эпоху пандемии.



«Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании», — написали 24 июля российские дипломаты на странице посольства РФ в Facebook.

В дипмиссии также порекомендовали соотечественникам приобрести медицинские страховки. Турецкие власти сообщили, что у туроператоров можно будет купить «специальные страховки, в которые включено медобслуживание на случай заражения COVID-19».