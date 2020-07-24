Россиянам можно в Турцию и без теста на COVID-19

Российское посольство в Турции объяснило, как будет организован отдых в республике в эпоху пандемии.
«Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании», — написали 24 июля российские дипломаты на странице посольства РФ в Facebook.
В дипмиссии также порекомендовали соотечественникам приобрести медицинские страховки. Турецкие власти сообщили, что у туроператоров можно будет купить «специальные страховки, в которые включено медобслуживание на случай заражения COVID-19».
Тест на коронавирус можно будет сделать в крупных турецких аэропортах за 15 евро.
Премьер Михаил Мишустин 24 июля объявил о возобновлении международного авиасообщения. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что улететь пока можно только в три страны, включая Турцию. Турецкие СМИ ранее допустили фальстарт и еще в середине июля рассказали о договоренности по началу полетов.