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24.07.2020 17:35
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«Зенит» оштрафовали на полмиллиона за фанатский баннер, оскорбляющий президента «Спартака»

Российский футбольный союз наказал футбольный клуб «Зенит» за баннер фанатов с изображением владельца «Спартака» Леонида Федуна. Как сообщает пресс-служба РФС 24 июля, петербургскому клубу придется заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, «Зениту» запретили допуск зрителей на отдельные сектора стадиона на один домашний матч в Кубке России условно.

Напомним, по окончании полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1) фанаты петербургской команды развернули баннер с изображением Федуна в экране телевизора и подписью «Black Mirror, Episode #1», отсылающей к первому эпизоду сериала «Черное зеркало», где премьер-министру Великобритании пришлось совокупиться со свиньей в прямом эфире.

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