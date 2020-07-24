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24.07.2020 17:18
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Юбилейный «Фонтанка-SUP» вышел на мировой уровень

Жители четырех стран, помимо России, уже зарегистрировались для участия в юбилейном, пятом фестивале «Фонтанка-SUP» за две недели с момента открытия регистрации.

Среди будущих участников есть представители Германии, Молдовы, Украины и Белоруссии, а также 56 городов России из 26 регионов. Отдельно отметим смельчака из села Нори (Тюменская область), находящегося более чем в 2000 км от Санкт-Петербурга, у самого края Северного полярного круга.

Общее количество участников уже превысило тысячу человек.

Участие в SUP-фесте, который пройдёт 8 августа в самом сердце Петербурга, бесплатное. Регистрация обязательна. Для этого пройдите по ссылке: Фонтанка-SUP: Регистрация

Вся уточняющая информация, маршрут и тайминг, подробности о конкурсах будут опубликованы позже на сайте «Фонтанки» и в социальных сетях события.

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Все новости SUP-феста — в рубрике на «Фонтанке.ру».

Напомним, что в этом году фестиваль будет организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19.

«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом: «В Питере — плыть!» — и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе.

Партнеры:

Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA.

Официальный страховой партнер — компания «ГАЙДЕ».

Командный партнер — Setl Group.

Командный партнер — группа «Эталон».

Партнер фестиваля — компания «Леврана».

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