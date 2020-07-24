В Петербурге к реальному сроку приговорили дворецкого, мечтавшего о жизни на широкую ногу. Он украл у бизнес-тренера 11 млн
Сестрорецкий районный суд Петербурга определил в колонию дворецкого, который оставил своего нанимателя без существенной суммы. Украденными миллионами и жизнью в центре города он наслаждался несколько месяцев.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 24 июля Дмитрия Тарасова признали виновным в воровстве и приговорили к 8 месяцам в колонии общего режима. Большую часть этого срока поглотит пребывание обвиняемого в следственном изоляторе. На свободу он выйдет месяца через два, задолжавшим 11 миллионов 629 тысяч рублей.
Деньги принадлежали 57-летнему бизнес-тренеру, в доме которого в посёлке Песочный Тарасов работал дворецким. По версии следствия, в середине ноября прошлого года работник нашёл на чердаке рюкзак со 150 тысячами долларов и не устоял. Сначала таскал деньги понемногу, а потом унёс всю сумму и решился на кардинальную смену обстановки: бросил работу, сожительницу и снял апартаменты в центре Петербурга.
В марте бизнес-тренер вернулся в Россию из Испании, узнал, что обеднел, и написал заявление в полицию. Тарасова задержали в арендованных апартаментах и с 26 марта переселили в СИЗО.