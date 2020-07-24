В Петербурге к реальному сроку приговорили дворецкого, мечтавшего о жизни на широкую ногу. Он украл у бизнес-тренера 11 млн

Сестрорецкий районный суд Петербурга определил в колонию дворецкого, который оставил своего нанимателя без существенной суммы. Украденными миллионами и жизнью в центре города он наслаждался несколько месяцев.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 24 июля Дмитрия Тарасова признали виновным в воровстве и приговорили к 8 месяцам в колонии общего режима. Большую часть этого срока поглотит пребывание обвиняемого в следственном изоляторе. На свободу он выйдет месяца через два, задолжавшим 11 миллионов 629 тысяч рублей.