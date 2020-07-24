Мировые цены на золото приближаются к историческому максимуму

Цена золота 24 июля на нью-йоркской бирже Comex превысила 1900 долларов и приблизилась к историческому рекорду. Рост котировок драгметалла спровоцировал и подорожание сентябрьских фьючерсов на серебро.

В 16:05 по московскому времени фьючерсы на август торговались по 1903 доллара за унцию. Цена золота выросла на 0,74 %, подобравшись к историческому максимуму 1911,6, который был зафиксирован 9 лет назад, в сентябре 2011-го.

Золото растет в цене еще с весны. На этом фоне свои золотовалютные активы начали стремительно наращивать российские банки из топ-30. Аналитики объясняют подорожание золота ожиданием последующих волн пандемии коронавируса, напряженными отношениями между США и Китаем, а также снижением ключевых ставок мировыми регуляторами до рекордных минимумов. Кроме того, эксперты отмечают, что в периоды экономической нестабильности золото исторически принято считать основным буферным активом.