Деньги или перенос. Правительство решило судьбу россиян, оставшихся без туров из-за коронавируса

«Правительство вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года. Соответствующие постановления подписаны. С момента их публикации в течение двух месяцев туроператор обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо организовать новую до конца следующего года», — сообщил 24 июля премьер России Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Туроператоры должны до 24 сентября договориться с турагентами о переносе поездки. В случае, если этого сделано не будет, деньги туристам должны быть возвращены. Россияне также могут отказаться от переноса, потребовав вернуть им средства.

По словам Мишустина, такая же система будет действовать и в отношении броней гостиниц.

Постановление об этом уже опубликовано на сайте правительства.