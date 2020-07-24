Муниципальному депутату грозит штраф или обязательные работы за участие в акции на Малой Садовой

Народному избраннику вменяют часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ: «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». По этой статье предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

В отношении муниципального депутата МО «Город Пушкин» Сергея Лазарева, который участвовал в акции против итогов плебисцита по Конституции, 24 июля составили протокол за нарушение порядка проведения митинга. Документ есть в распоряжении «Фонтанки».

Как указано в протоколе, правоохранители сочли Лазарева участником публичного мероприятия в форме митинга. Из документа следует, что депутат находился на Малой Садовой «в массе граждан не менее 3000 человек» с целью «публичного выражения своего мнения и формирования мнения окружающих по поводу актуальных проблем общественно-политического характера», а именно — сбора подписей в поддержку коллективного иска об оспаривании итогов плебисцита по поправкам к Конституции.

Народный избранник отметил, что стоял в одиночном пикете, который сам по себе не может являться массовым мероприятием, и покинул место сбора подписей раньше, чем это указано в протоколе.

Сергея Лазарева задержали около полудня возле дома в Коммунаре (Ленобласть). Сейчас его везут в Куйбышевский районный суд.

Напомним, 15 июля на Малой Садовой улице общественная кампания «НЕТ» провела сбор подписей в поддержку иска, оспаривающего итоги общероссийского голосования по поправкам в Основной закон. Было собрано более 3 тысяч подписей. Люди выстроились в очередь вдоль Невского проспекта, которая растянулась до Литейного проспекта. Мероприятие прошло без задержаний.