С 25 по 28 июля в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения, связанные с ремонтными работами на проезжей части и коммуникациях. Самые длительные начнутся на Васильевском острове, где сузят проезд до апреля 2022 года.

Как сообщает 24 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 25 июля по 20 августа будут поэтапно ограничивать и закрывать движение транспорта по обеим сторонам набережной реки Карповки. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет восстанавливать там благоустройство.

Фото: ГАТИ Петербурга

Из-за реконструкции теплосети с 25 июля по 26 сентября перекроют движение по улице Декабристов от Львиного переулка до улицы Глинки. Объезд предусмотрен по Львиному переулку, набережной канала Грибоедова, проспекту Римского-Корсакова, улице Глинки, Вознесенскому проспекту, Фонарному переулку и Большой Подьяческой улице. Работы ведет ООО «МТЭР Санкт-Петербург».

Фото: ГАТИ Петербурга

С 25 июля по 15 октября АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на время реконструкции тепловых сетей ограничит движение по Бассейной улице на участке от Московского проспекта до проспекта Юрия Гагарина, включая перекресток с последним.

Фото: ГАТИ Петербурга

ООО «АРТСТРОЙГРУПП» с 27 июля начнет ремонтировать дорожное покрытие на двух участках: Витебском проспекте и в тоннеле у Литейного моста. До 25 августа будет ограничено движение по Витебскому проспекту от Шекснинского переулка до КАД и до 31 августа — по правобережному транспортному тоннелю у Литейного моста.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга

Из-за прокладки газопровода ООО «ПетербургГаз» с 27 июля по 4 августа будет перекрыто движение по 12-й Красноармейской улице на участке от Лермонтовского проспекта до Измайловского проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга

С 27 июля по 9 августа закроют проезд по 2–3 линиям В.О. от Малого пр. В.О. до Среднего пр. В.О. СПБ ГКУ «ФКСР» отремонтирует там теплосеть. Объезд предусмотрен по Среднему проспекту В.О., 4-й и 5-й линиям В.О., Малому проспекту В.О., набережной Макарова и 1-й линии В.О. А с 28 июля из-за размещения ООО СЗ «Дом на 11-ой» пешеходной галереи будет ограничено движение по 10–11 линиям В.О. от Малого проспекта В.О. до Среднего проспекта В.О. Ограничения продлятся до 13 апреля 2022 года.