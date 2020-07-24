«Зенит» и «Ливерпуль» договорились о переходе Ловрена за 10,9 млн фунтов

Защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Деян Ловрен, скорее всего, перейдет в «Зенит». Как сообщает The Times в пятницу, 24 июля, клубы достигли договоренности о трансфере 31-летнего защитника за 10,9 млн фунтов (12 млн евро).



Самому Ловрену «Зенит» предложил зарплату 2,5 млн евро в год и контракт по схеме «2+1».



В этом сезоне Ловрен стал чемпионом Англии в составе «Ливерпуля». Он провел за клуб 15 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 16 млн евро.

