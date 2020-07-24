«Пускай девчонки прыгают». Путин поручил организовать в Петербурге батутный центр

Батутный зал для спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района попросил ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный мастер спорта СССР и рекордсмен мира по акробатике 90-летний Игорь Виноградов. В спортшколе, в которой нет необходимого инвентаря, он работает тренером на общественных началах.

Соответствующее распоряжение 23 июля опубликовано на сайте Кремля. Ответственным назначен губернатор Александр Беглов, доклад о готовности от него рассчитывают получить до 1 октября.

Президент России Владимир Путин указал правительству Петербурга на необходимость создать в городе зал для занятий на батуте учеников школы олимпийского резерва.

С просьбой о помощи Виноградов обратился 26 июня во время встречи президента с участниками акции «Мы Вместе». Зал, по его словам, особенно нужен чемпионкам России Соне Тихоновой, Лидии и Марии Яковлевым, Анне Шпыневой.

«Батут будет, я обещаю, сами только на батуте не показывайте ничего, не нужно уже, ладно? Пускай девчонки прыгают», — ответил тогда президент.