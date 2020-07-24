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24.07.2020 15:59
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«Пускай девчонки прыгают». Путин поручил организовать в Петербурге батутный центр

Президент России Владимир Путин указал правительству Петербурга на необходимость создать в городе зал для занятий на батуте учеников школы олимпийского резерва.

Соответствующее распоряжение 23 июля опубликовано на сайте Кремля. Ответственным назначен губернатор Александр Беглов, доклад о готовности от него рассчитывают получить до 1 октября.

Батутный зал для спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района попросил ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный мастер спорта СССР и рекордсмен мира по акробатике 90-летний Игорь Виноградов. В спортшколе, в которой нет необходимого инвентаря, он работает тренером на общественных началах.

С просьбой о помощи Виноградов обратился 26 июня во время встречи президента с участниками акции «Мы Вместе». Зал, по его словам, особенно нужен чемпионкам России Соне Тихоновой, Лидии и Марии Яковлевым, Анне Шпыневой.

«Батут будет, я обещаю, сами только на батуте не показывайте ничего, не нужно уже, ладно? Пускай девчонки прыгают», — ответил тогда президент.

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Комментарии (9)

Kit.
Терешковыми вырастут.
f0ntan
К чему он призывает? У нас таких батутов-ватрушек на улице немало. Только они не безопасны. Потому что если высоко прыгать, то можно приземлиться не на них, а мимо, и разбиться. И во время ураганов их сдувает. https://www.fontanka.ru/2020/01/20/085/ https://www.fontanka.ru/2019/11/07/074/
Петр Петров
Мы где вообще??? в каком месте в мире.
президент открывает Батутный центр!!! что на очереди, каток или спорт площадка?? отпускаемся ниже некуда
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