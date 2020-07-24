Пулково готово к возобновлению международного авиасообщения. По ковиду пообещали ударить «мощнейшим комплексом мер»
Петербургский аэропорт «полностью готов» к совершению полетов в другие страны, о возобновлении которых объявил премьер Михаил Мишустин.
«Аэропорт Пулково полностью готов к приему и отправке воздушных судов по международным направлениям», — сообщили 24 июля в пресс-службе оператора «Воздушные ворота северной столицы».
Аэропорт еще 10 июля уведомил федеральное агентство воздушного транспорта о готовности осуществлять полеты в другие страны.
При этом оператор заверил, что в аэропорту принимается «мощнейший комплекс мер» для противодействия COVID-19. «В аэропорту усилен режим уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, в том числе лифтов, лестниц, стоек регистрации, зон досмотра, трапов и пассажирских автобусов», — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что работает также медпункт на втором этаже пассажирского терминала.
Ранее в Пулково отчитались о восстановлении пассажиропотока в регионы.
Премьер Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что улететь пока можно только в три страны, включая Турцию. Турецкие СМИ ранее допустили фальстарт и еще в середине июля рассказали о договоренности по началу полетов.