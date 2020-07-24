Из Петербурга с любовью в Кострому и Сочи. Октябрьская железная дорога вернула ряд поездов дальнего следования
Октябрьская железная дорога возобновляет курсирование поездов дальнего следования по ряду направлений. Причина — «частичное снятие ограничительных мер, введенных для предупреждения распространения коронавирусной инфекции» и увеличение пассажиропотока.
О возобновлении движения ОЖД сообщает 24 июля. С 25 июля снова начнет курсировать поезд Санкт-Петербург — Осташков; с 26 июля — Санкт-Петербург — Кострома и Санкт-Петербург — Кисловодск. С 28-го поедет поезд в Ейск, с 29-го — Псков — Москва, с 30-го — фирменный двухэтажный поезд «Смена-А. Бетанкур» Санкт-Петербург — Москва. С 31 июля запускается поезд Санкт-Петербург — Анапа и Великие Луки — Москва, с 1 августа — Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт (Сочи).
Кроме того, ОЖД сообщает, что увеличена частота отправлений некоторых поездов из Петербурга: «Невского экспресса» в Москву (до 5 раз в неделю), в Великие Луки (до 6 раз) и в Смоленск (до 5 раз).