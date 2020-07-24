FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +15
70.96р82.19р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.07.2020 15:27
0
Печать

Дело о вымогательстве в камере Крестов направлено в суд. На скамье подсудимых окажутся трое

В Петербурге завершено уголовное дело, возбуждённое в отношении троих заключённых следственного изолятора «Кресты», обвиняемых в вымогательстве у сокамерника. Об этом 24 июля сообщает городской СК.

По данным следствия, в конце июля прошлого года, находясь в одной камере с 22-летним задержанным по обвинению в незаконном обороте наркотиков, они стали угрожать и требовать с него 20 тысяч рублей. Он не смог отыскать нужную сумму и оказался избитым, после чего решил позвонить родственникам, чтобы те помогли ему с деньгами. Вскоре на банковскую карту знакомой одного из нападавших были перечислены три тысячи рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении городского СК.

В ведомстве также добавили, что в ходе расследования к дисциплинарной ответственности были привлечены более 15 сотрудников Крестов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний