Дело о вымогательстве в камере Крестов направлено в суд. На скамье подсудимых окажутся трое

В Петербурге завершено уголовное дело, возбуждённое в отношении троих заключённых следственного изолятора «Кресты», обвиняемых в вымогательстве у сокамерника. Об этом 24 июля сообщает городской СК.

По данным следствия, в конце июля прошлого года, находясь в одной камере с 22-летним задержанным по обвинению в незаконном обороте наркотиков, они стали угрожать и требовать с него 20 тысяч рублей. Он не смог отыскать нужную сумму и оказался избитым, после чего решил позвонить родственникам, чтобы те помогли ему с деньгами. Вскоре на банковскую карту знакомой одного из нападавших были перечислены три тысячи рублей.