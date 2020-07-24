Били, душили, насиловали молотком. Фигурант дела «Нового величия» раскрыл методы допроса силовиков

Подробности своего задержания Костыленков описал в письме знакомой, 24 июля его передали СМИ. По его воспоминаниям, повышенное внимание к себе он заметил 12 марта 2018 года и опознал в автомобиле, припаркованном рядом с домом в подмосковном Хотьково, наружное наблюдение.

Обвиняемый по делу «Нового величия» Руслан Костыленков на своём примере рассказал о том, как оперативники накрыли предполагаемую ячейку экстремистов. По его словам, срежиссированному признанию под камеру предшествовали пытки.

«Мне казалось, что это временная мера, чтобы проверить, насколько опасный я оппозиционер. И всё», — приводит выдержки из письма «Медуза».

Знакомство с силовиками состоялось через три дня, в день рождения Костыленкова. Группу захвата он впустил в квартиру сам, услышав, как из-за двери женщина сказала, что пришла «от Ани». В квартиру ворвались оперативники, повалили на пол, начали бить. Самыми активными оказались пятеро, которых автор называет по прозвищам, поскольку имён так и не узнал.

Допрос начали тут же, заковав фигуранта в наручники. Он вспоминает, что один «заложил за резинку трусов пакетик с порошкообразным веществом и грозил найти и гранату», ещё двое били за неверные ответы. После этого другой оперативник надел на голову пакет и начал душить, обещая применить «то ли паяльник, то ли шокер».

Далее, по словам Костыленкова, двое оперативников увели его на кухню и поставили в «растяжку», при этом один сначала отбил почки, а потом «взял кухонный молоток из стали (для отбивки мяса) и засунул его ручку глубоко в анус».