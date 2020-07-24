Били, душили, насиловали молотком. Фигурант дела «Нового величия» раскрыл методы допроса силовиков
Обвиняемый по делу «Нового величия» Руслан Костыленков на своём примере рассказал о том, как оперативники накрыли предполагаемую ячейку экстремистов. По его словам, срежиссированному признанию под камеру предшествовали пытки.
Подробности своего задержания Костыленков описал в письме знакомой, 24 июля его передали СМИ. По его воспоминаниям, повышенное внимание к себе он заметил 12 марта 2018 года и опознал в автомобиле, припаркованном рядом с домом в подмосковном Хотьково, наружное наблюдение.
«Мне казалось, что это временная мера, чтобы проверить, насколько опасный я оппозиционер. И всё», — приводит выдержки из письма «Медуза».
Знакомство с силовиками состоялось через три дня, в день рождения Костыленкова. Группу захвата он впустил в квартиру сам, услышав, как из-за двери женщина сказала, что пришла «от Ани». В квартиру ворвались оперативники, повалили на пол, начали бить. Самыми активными оказались пятеро, которых автор называет по прозвищам, поскольку имён так и не узнал.
Допрос начали тут же, заковав фигуранта в наручники. Он вспоминает, что один «заложил за резинку трусов пакетик с порошкообразным веществом и грозил найти и гранату», ещё двое били за неверные ответы. После этого другой оперативник надел на голову пакет и начал душить, обещая применить «то ли паяльник, то ли шокер».
Далее, по словам Костыленкова, двое оперативников увели его на кухню и поставили в «растяжку», при этом один сначала отбил почки, а потом «взял кухонный молоток из стали (для отбивки мяса) и засунул его ручку глубоко в анус».
50-секундное видеопризнание, которое позже попало в Сеть, записывали якобы 15 минут, поскольку Костыленков не мог заучить текст. Говорить надиктованное оперативниками, пишет он, ему потом пришлось и в Следственном комитете.
Руслан Костыленков впоследствии отказался от признательных показаний и неоднократно заявлял о физическом воздействии. Во время одного из заседаний порезал себе вены. Обвинение считает его лидером экстремистского сообщества «Новое величие» и просит 7,5 лет лишения свободы. В пятницу от Костыленкова и других фигурантов ждут последнее слово.
Справка:
Группу молодых людей, объединившихся под названием «Новое величие», задержали в марте 2018 года. Им вменяют создание экстремистского сообщества и участие в нём — части 1,2 статьи 282.1 УК. По версии следствия, целью «Нового величия» было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима». Общественность считает преследование фигурантов несправедливым, потому как, по словам участников движения, их намеренно подставил провокатор спецслужб. Летом 2018 года из изолятора выпустили Марию Дубовик, а также Анну Павликову. Меру пресечения изменили на домашний арест. В их защиту по стране проходили «Марши матерей», люди выступали против плохого обращения с девушками, у которых начались проблемы со здоровьем.