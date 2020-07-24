Следователи показали фрагмент беседы со студентом, подозреваемым в порче легендарной «полуторки». Трепета перед Дорогой жизни он не испытывает
17-летний подросток объяснил следователям, зачем взгромоздился на грузовик «ЗИС-5» в поселке Подборовье, установленный в память о подвигах водителей Дороги жизни времен блокады Ленинграда. По его словам, все случилось после посиделок с компанией. Запись разговора юноши и следователя опубликована 24 июля.
«Ночью на озере у костра сидели, потом пошли к этой машине. Увидел это окошечко маленькое. Там не было угла. Хотел его выбить, выдавить. Так получилось, что оно разбилось. Я порезался, и мы пошли сразу в скорую звонить», — говорит молодой человек на видео.
Студент рассказал, что понимал значение установленной машины, но почти ничего не смог рассказать о Дороге жизни.
По факту повреждения грузовика «ЗИС-5» было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объекта культурного наследия. Сам инцидент, по данным следствия, произошёл в ночь с 6 на 7 июля. В ночь на 24 июля 17-летний подозреваемый был задержан на озере Долгомошье. Как пишет 47 news, это учащийся Волховского политехнического техникума. Известно, что молодой человек живет в поселке Ефимовский.