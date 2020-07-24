17-летний подросток объяснил следователям, зачем взгромоздился на грузовик «ЗИС-5» в поселке Подборовье, установленный в память о подвигах водителей Дороги жизни времен блокады Ленинграда. По его словам, все случилось после посиделок с компанией. Запись разговора юноши и следователя опубликована 24 июля.



«Ночью на озере у костра сидели, потом пошли к этой машине. Увидел это окошечко маленькое. Там не было угла. Хотел его выбить, выдавить. Так получилось, что оно разбилось. Я порезался, и мы пошли сразу в скорую звонить», — говорит молодой человек на видео.

