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24.07.2020 14:58
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Правительство выделяет дополнительно 18,5 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Правительство России дополнительно выделит 18,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Об этом 24 июля заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

Он уточнил, что выплаты на одного ребенка составят около 5,5 тыс. рублей «в зависимости от региона». Среднедушевой доход в семье не должен превышать одного прожиточного минимума.

«Всего в текущем году такую государственную поддержку получат семьи, в которых воспитываются почти 3 млн детишек. На это только федеральных средств будет направлено около 135,5 млрд рублей», — подчеркнул Мишустин.

Ранее сообщалось, что россияне уже потратили большую часть «детских денег». По информации «Коммерсанта», большая часть средств ушла на покупку смартфонов.

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