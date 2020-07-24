Правительство выделяет дополнительно 18,5 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Правительство России дополнительно выделит 18,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Об этом 24 июля заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».



Он уточнил, что выплаты на одного ребенка составят около 5,5 тыс. рублей «в зависимости от региона». Среднедушевой доход в семье не должен превышать одного прожиточного минимума.



«Всего в текущем году такую государственную поддержку получат семьи, в которых воспитываются почти 3 млн детишек. На это только федеральных средств будет направлено около 135,5 млрд рублей», — подчеркнул Мишустин.

