FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +15
70.96р82.19р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.07.2020 14:35
1
Печать

«Всё очень неплохо» или «трудные времена»? Путин и Трамп разошлись в оценках ситуации с COVID-19 в России

В Кремле не согласились с высказыванием Дональда Трампа о том, что Россия находится в трудной ситуации в связи с коронавирусом.

Президенты разговаривали по телефону накануне, после чего на брифинге в Белом доме Трамп заявил: «Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они переживают трудные времена с этим, особенно в Москве». Американский лидер также добавил, что беседовал с главами ещё четырёх стран, которые находятся в такой же неблагоприятной ситуации в связи с пандемией.

Москва, как пишет РБК, с такой оценкой не согласна. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 июля высказал другую позицию.

«В Москве действительно все очень неплохо, именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент Российской Федерации», — прокомментировал Песков.

В России за последние сутки зарегистрировано 5,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и 154 смерти пациентов с COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Татьяна Иванова
В москве может быть и неплохо, а в России - не очень. Не понимаю, зачем отрицать очевидное? В чем смысл?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний