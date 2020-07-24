«Всё очень неплохо» или «трудные времена»? Путин и Трамп разошлись в оценках ситуации с COVID-19 в России
В Кремле не согласились с высказыванием Дональда Трампа о том, что Россия находится в трудной ситуации в связи с коронавирусом.
Президенты разговаривали по телефону накануне, после чего на брифинге в Белом доме Трамп заявил: «Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они переживают трудные времена с этим, особенно в Москве». Американский лидер также добавил, что беседовал с главами ещё четырёх стран, которые находятся в такой же неблагоприятной ситуации в связи с пандемией.
Москва, как пишет РБК, с такой оценкой не согласна. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 июля высказал другую позицию.
«В Москве действительно все очень неплохо, именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент Российской Федерации», — прокомментировал Песков.
В России за последние сутки зарегистрировано 5,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и 154 смерти пациентов с COVID-19.