«Всё очень неплохо» или «трудные времена»? Путин и Трамп разошлись в оценках ситуации с COVID-19 в России

В Кремле не согласились с высказыванием Дональда Трампа о том, что Россия находится в трудной ситуации в связи с коронавирусом.

Президенты разговаривали по телефону накануне, после чего на брифинге в Белом доме Трамп заявил: «Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они переживают трудные времена с этим, особенно в Москве». Американский лидер также добавил, что беседовал с главами ещё четырёх стран, которые находятся в такой же неблагоприятной ситуации в связи с пандемией.

Москва, как пишет РБК, с такой оценкой не согласна. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 июля высказал другую позицию.