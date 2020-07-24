Российский футбольный союз утвердил начало нового сезона. До него всего две недели

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил структуру календаря на сезон-2020/21. Как сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 24 июля, сезон стартует матчем за Суперкубок России 7 августа на «ВЭБ Арене».



Первый тур чемпионата Российской премьер-лиги стартует 8–9 августа. В августе до перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся — с играми в середине недели. Последние матчи перед зимним перерывом пройдут 15–17 декабря. После паузы чемпионат возобновится 26–28 февраля, все туры весенней части запланированы в недельном цикле.

