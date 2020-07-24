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24.07.2020 14:26
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Российский футбольный союз утвердил начало нового сезона. До него всего две недели

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил структуру календаря на сезон-2020/21. Как сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 24 июля, сезон стартует матчем за Суперкубок России 7 августа на «ВЭБ Арене».

Первый тур чемпионата Российской премьер-лиги стартует 8–9 августа. В августе до перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся — с играми в середине недели. Последние матчи перед зимним перерывом пройдут 15–17 декабря. После паузы чемпионат возобновится 26–28 февраля, все туры весенней части запланированы в недельном цикле.

Сезон РПЛ-2020/21 завершится 16 мая. Резервными днями заявлены 10 и 14 февраля.

Напомним, что сезон-2019/20 затянулся из-за эпидемии коронавируса. В марте 2020 года чемпионат РПЛ был приостановлен и возобновлен только в июне. Заключительный 30-й тур команды сыграли только 22 июля. «Зениту» предстоит выступить еще в финале Кубка России против «Химок» в субботу, 25 июля. Таким образом, пауза между сезонами составит всего две недели.

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