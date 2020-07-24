Казанскую площадь до середины недели перекроют для съемок фильма

Съемки художественного фильма «Седьмая Симфония» компанией ООО «Твин Медиа» перекроют движение и запретят парковку в центре Петербурга. Ограничения вступят в силу уже утром воскресенья, 26 июля, дополнив перекрытия из-за военно-морского парада.



Как сообщает 24 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 6:00 26 июля до 22:00 29 июля будет перекрыто движение и запрещена остановка транспортных средств на Казанской площади.

Кроме того, с 6:00 27 июля до 23:00 28 июля будет запрещена парковка на четной стороне набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта.