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24.07.2020 13:54
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Казанскую площадь до середины недели перекроют для съемок фильма

Съемки художественного фильма «Седьмая Симфония» компанией ООО «Твин Медиа» перекроют движение и запретят парковку в центре Петербурга. Ограничения вступят в силу уже утром воскресенья, 26 июля, дополнив перекрытия из-за военно-морского парада.

Как сообщает 24 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 6:00 26 июля до 22:00 29 июля будет перекрыто движение и запрещена остановка транспортных средств на Казанской площади.

Кроме того, с 6:00 27 июля до 23:00 28 июля будет запрещена парковка на четной стороне набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта.

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Комментарии (1)

dimas062
Кто-то деньги зарабатывает, а горожанам ограничения и неудобства.
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