Адвокат: Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым не признана потерпевшей. Она подает в суд на следствие
Сожительница Сергея Захарова, который умер после ДТП на Смоленской площади, осталась недовольна тем, что ее не признали потерпевшей.
«Следствие по делу о смертельном ДТП, произошедшем по вине Михаила Ефремова, уже завершено. По его итогам сожительница погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова не признана потерпевшей. Женщина намерена решать этот вопрос в судебном порядке», — сообщает 24 июля издание Starhit со ссылкой на адвоката актера Эльмана Пашаева.
По его словам, в российском законодательстве нет понятия «гражданская супруга». Адвокат актера также пошутил, что тоже может что-то потребовать у своего подзащитного. «Шансов ведь примерно столько же», — отметил Пашаев.
Актер Михаил Ефремов 8 июня стал участником смертельного ДТП в Москве. На своем Jeep Grand Cherokee он вылетел на встречную полосу Садового кольца, врезавшись в развозку продуктового интернет-магазина. Утром 57-летний водитель Сергей Захаров скончался. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков. Дело вызвало большой общественный резонанс, поэтому его прокомментировали и в Кремле, назвав «чудовищным случаем». Столичный суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что повлекло смерть человека.