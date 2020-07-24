Адвокат: Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым не признана потерпевшей. Она подает в суд на следствие

Сожительница Сергея Захарова, который умер после ДТП на Смоленской площади, осталась недовольна тем, что ее не признали потерпевшей.



«Следствие по делу о смертельном ДТП, произошедшем по вине Михаила Ефремова, уже завершено. По его итогам сожительница погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова не признана потерпевшей. Женщина намерена решать этот вопрос в судебном порядке», — сообщает 24 июля издание Starhit со ссылкой на адвоката актера Эльмана Пашаева.



По его словам, в российском законодательстве нет понятия «гражданская супруга». Адвокат актера также пошутил, что тоже может что-то потребовать у своего подзащитного. «Шансов ведь примерно столько же», — отметил Пашаев.

