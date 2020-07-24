Любовницу петербургского пенсионера, укравшую у него сейф с миллионами, отправили в колонию. В изоляции она пробудет меньше года

В Петербурге вынесли приговор иностранке, обманувшей влюблённого в неё пенсионера и дотащившей его сейф до Псковской области. Об этом объединённая пресс-служба судов города сообщает 24 июля.



Приморский районный суд признал виновной в краже 33-летнюю гражданку Узбекистана Мухайё Халикову. Далее приводится полный список вещей, которые она украла: мобильный телефон iPhone XR, ключи от квартиры и Range Rover Evoque, три банковские карты, российский и заграничный паспорта, документы на жилье и землю, металлический сейф стоимостью 15 тысяч рублей, а также находившиеся внутри него золотые часы, кольцо с бриллиантами и наличные в отечественной и иностранной валюте. Общий ущерб составил более 3 млн рублей.