Любовницу петербургского пенсионера, укравшую у него сейф с миллионами, отправили в колонию. В изоляции она пробудет меньше года
В Петербурге вынесли приговор иностранке, обманувшей влюблённого в неё пенсионера и дотащившей его сейф до Псковской области. Об этом объединённая пресс-служба судов города сообщает 24 июля.
Приморский районный суд признал виновной в краже 33-летнюю гражданку Узбекистана Мухайё Халикову. Далее приводится полный список вещей, которые она украла: мобильный телефон iPhone XR, ключи от квартиры и Range Rover Evoque, три банковские карты, российский и заграничный паспорта, документы на жилье и землю, металлический сейф стоимостью 15 тысяч рублей, а также находившиеся внутри него золотые часы, кольцо с бриллиантами и наличные в отечественной и иностранной валюте. Общий ущерб составил более 3 млн рублей.
Халикова полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на десять месяцев в исправительной колонии общего режима.
Как ранее писала «Фонтанка», всё перечисленное иностранка вынесла из квартиры 67-летнего предпринимателя на улице Савушкина в Петербурге. Любовные отношения между ними завязались на сайте знакомств. Общаться онлайн быстро наскучило, и пара решила встретиться. Оказавшись дома у пенсионера, гостья быстро переключилась на сейф. Металлический ящик, способный сделать её миллионершей, тащила сама, несмотря на тяжесть.
Обольстительницу задержали на пути в Москву. Она успела добраться до Псковской области, потратив часть украденных денег. Уголовное дело было возбуждено по статье о краже в особо крупном размере.