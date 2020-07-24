Сапёра Можайки, который устроил взрыв, поддавшись на уговоры «голосов», освободили от уголовной ответственности

Бывший сапёр и преподаватель в Военно-космической академии имени Можайского Рифат Закиров, обвиняемый во взрыве на территории вуза, освобождён от уголовной ответственности с применением принудительного лечения в психбольнице. Об этом 24 июля сообщает объединённая пресс-служба судов со ссылкой на постановление Петербургского гарнизонного военного суда.



Закиров успел излечиться от «голосов в голове», которые велели ему заложить бомбу, ещё до окончания следствия. Уже в марте он был дома и ждал там поступления дела в суд. За это время преподаватель признал свою вину, написав явку с повинной. В ней он описал, откуда взял компоненты для взрывного устройства. Так, Закиров пояснил, что взрыв произошел «во время обезвреживания».

