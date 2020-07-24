Глава Минздрава: Снятие всех ограничений по коронавирусу ожидаем только в феврале следующего года

Все коронавирусные ограничения отменять в ближайшее время не планируют. Об этом 24 июля заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.



«Пока в России исходят из того, что все ограничения по коронавирусу снимут в феврале», — подчеркнул Мурашко.



Он также рассказал, что в ближайшее время количество добровольцев-испытателей вакцины от коронавируса НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи планируют увеличить с десятков до сотен и тысяч людей.



«Сейчас идет, в том числе, параллельно подготовительный этап по масштабированию производства — хотел бы подчеркнуть, что поскольку это новая вакцина, то мы планируем такой поэтапный ввод ее. То есть сейчас испытания идут на десятках человек, дальше мы перейдем к определенному формату сотни, тысячи и так далее. Масштабирование для данной группы препаратов нужно аккуратно, контролируя все позитивные и неблагоприятные, в случае если они будут возникать, какие-то события, и своевременно реагировать», — сказал Мурашко.

