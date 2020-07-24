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24.07.2020 13:10
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Глава Минздрава: Снятие всех ограничений по коронавирусу ожидаем только в феврале следующего года

Все коронавирусные ограничения отменять в ближайшее время не планируют. Об этом 24 июля заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

«Пока в России исходят из того, что все ограничения по коронавирусу снимут в феврале», — подчеркнул Мурашко.

Он также рассказал, что в ближайшее время количество добровольцев-испытателей вакцины от коронавируса НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи планируют увеличить с десятков до сотен и тысяч людей.

«Сейчас идет, в том числе, параллельно подготовительный этап по масштабированию производства — хотел бы подчеркнуть, что поскольку это новая вакцина, то мы планируем такой поэтапный ввод ее. То есть сейчас испытания идут на десятках человек, дальше мы перейдем к определенному формату сотни, тысячи и так далее. Масштабирование для данной группы препаратов нужно аккуратно, контролируя все позитивные и неблагоприятные, в случае если они будут возникать, какие-то события, и своевременно реагировать», — сказал Мурашко.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что массовое применение российской вакцины начнется только в следующем году.

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Комментарии (4)

***_555
Чтобы и на новогодние праздники границы не открывать?
sench99
Ни в феврале не снимут, никогда..Так и будем с этим дерьмом жить.
dedmoroz_5e4d8827384c2
вакцину в страну давай, а не за рубеж////////////////////////////
страна называется РОССИЯ/////
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