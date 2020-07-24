Эркеры снова в моде

Жилой комплекс состоит из трёх четырёхэтажных корпусов, образующих внутреннее пространство с детской площадкой, большим количеством парковочных мест и зелёным просторным двором. Дома построены по кирпично-монолитной технологии из современных сертифицированных материалов. Фасады утеплены по австрийской системе Capatect от Caparol.



Для отопления в домах применяются тёплые водяные полы и собственные газовые котельные. В каждом жилой зоне установлен терморегулятор. Технология отопления позволяет обойтись без радиаторов и внешних труб, а также экономить на коммунальных платежах. Несмотря на малоэтажность, «Образцовый квартал 3» оборудованы лифтами швейцарской компании Schindler. Это облегчает жизнь молодым родителям с колясками, детям, велосипедистам и пожилым людям — им не придётся подниматься по лестнице.



В жилом комплексе всего 168 квартир — от просторных однокомнатных до «трёшек» под 100 кв.м. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» учёл тенденции современного многоквартирного домостроения и применил эргономичные планировки. В квартирах есть возможность объединить кухню с гостиной, сделать грамотное зонирование пространства, организовать гардеробные. Высота потолков составляет 3 метра. Все эти особенности позволят воплотить в интерьере смелые дизайнерские решения и не ограничивать себя, выбирая лишь самую функциональную мебель или только светлые тона, как это обычно происходит на ограниченной площади.