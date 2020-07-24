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Эркеры снова в моде
Один из интересных проектов нового микрорайона «На Царскосельских холмах» — малоэтажный жилой комплекс повышенной комфортности «Образцовый квартал 3». Он уже сдан и заселяется новосёлами.
Жилой комплекс состоит из трёх четырёхэтажных корпусов, образующих внутреннее пространство с детской площадкой, большим количеством парковочных мест и зелёным просторным двором. Дома построены по кирпично-монолитной технологии из современных сертифицированных материалов. Фасады утеплены по австрийской системе Capatect от Caparol.
Для отопления в домах применяются тёплые водяные полы и собственные газовые котельные. В каждом жилой зоне установлен терморегулятор. Технология отопления позволяет обойтись без радиаторов и внешних труб, а также экономить на коммунальных платежах. Несмотря на малоэтажность, «Образцовый квартал 3» оборудованы лифтами швейцарской компании Schindler. Это облегчает жизнь молодым родителям с колясками, детям, велосипедистам и пожилым людям — им не придётся подниматься по лестнице.
В жилом комплексе всего 168 квартир — от просторных однокомнатных до «трёшек» под 100 кв.м. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» учёл тенденции современного многоквартирного домостроения и применил эргономичные планировки. В квартирах есть возможность объединить кухню с гостиной, сделать грамотное зонирование пространства, организовать гардеробные. Высота потолков составляет 3 метра. Все эти особенности позволят воплотить в интерьере смелые дизайнерские решения и не ограничивать себя, выбирая лишь самую функциональную мебель или только светлые тона, как это обычно происходит на ограниченной площади.
Особый элемент
В третьем «Образцовом квартале» применён оригинальный архитектурный элемент — эркер. Немецкое слово означает выходящую из плоскости фасада часть помещения. В «Образцовом квартале» он имеет панорамное остекление, которое начинается с высоты 56 см. Это улучшает освещённость и инсоляцию помещения. Практичная и удобная форма эркера — прямоугольная — увеличивает полезное пространство квартиры на 7 кв. метров. Застройщик применяет качественные теплопакеты, это расширяет возможности использования пространства. Часто в эркере обустраивают зону отдыха, устанавливают кофейный столик, кресла и ведут душевные разговоры, когда семья в сборе. С чашкой чая здесь встречают утро, любуясь открывающимися видами. Вечером размещаются для отдыха с книгой. В эркере также можно обустроить рабочее место, игровую комнату или зимний сад. Установленный в зоне эркера обеденный стол с угловым диваном создаёт впечатление террасы загородного дома.
Удачное местоположение
В наше время одним из главных факторов при выборе квартиры является транспортная доступность. Новоселы «Образцового квартала 3» могут быстро добраться в любую точку Петербурга и Ленинградской области по Петербургскому, Киевскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту и кольцевой автодороге. Путь до метро «Московская» или «Купчино» займет около 20 минут. Для многих покупателей квартир определяющим при выборе места жительства становится близкое нахождение пушкинских парков. Зелёная зона формируется и на территории нового микрорайона. Застройщик выращивает деревья в собственном питомнике и со временем планирует организовать в нём сквер.
В 2021 году РЖД планирует открытие железнодорожной станции на ветке Луга — Балтийская. Это позволит жителям добираться метро «Балтийская» всего за 25 минут.
Больше возможностей
Хочется большего? На верхнем, четвертом, этаже жилого комплекса в квартирах предусмотрены места для каминов. Такой проект в городской черте — редкость. Камин с живым огнём создаст неповторимый интерьер, душевный уют.
Сейчас на квартиры в жилом комплексе «Образцовый квартал 3» действует скидка 150 000 рублей*. Успейте забронировать квартиру по привлекательной цене до 31.07.2020 по телефону отдела продаж +7 812 719–19–19.
Квартиры от застройщика ООО «СЗ Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1 9рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719–19–19, devcent.ru.
Срок проведения акции: 01.07.2030 — 31.07.2020.
Справка о компании ООО «Специализированный застройщик Терминал-Ресурс»
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