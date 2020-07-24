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24.07.2020 12:54
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В Хабаровске митингуют уже 14 дней подряд. В Кремле влияния иностранцев на протест не заметили

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал заявление врио губернатора Хабаровского края, который обвинил «иностранцев» в организации митингов. Меж тем горожане снова вышли на улицы.

«Говорить о том, что это [акции протеста в Хабаровске] было организовано из-за рубежа, нельзя. Мы об этом и не говорили. Но то, что со временем к этим акциям присоединились вот эти элементы, — это однозначно. Здесь нет никаких противоречий», — заявил 24 июля Дмитрий Песков в эфире радио «Коммерсантъ. FM».

По его словам, Кремль не допустит «раскачивания ситуации» в российском регионе гражданами других стран.

В Хабаровске люди уже собираются на митинг протеста 14 дней подряд. Судя по онлайн-трансляциям, небольшое количество граждан с плакатами в поддержку Фургала уже собрались на Советской улице.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.

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Комментарии (2)

Печенеги и половцы
Не просто люди, а элементы и все сразу осуждать начнут их, подумал Песков намедни
Swift_5e4d8a276f5e8
..... это не в китайский огород ли камушек ?))))
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