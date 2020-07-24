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24.07.2020 12:44
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СК: за выход на несанкционированные митинги с детьми предусмотрена уголовная ответственность. «Будем эту практику продолжать»

Выход на несанкционированные митинги с детьми будет оцениваться по статье Уголовного кодекса РФ. Об этом 24 июля в интервью ТАСС сообщил руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Андрей Стрижов.

Он напомнил, что статья 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющее опасность для его жизни») вошла в УК еще три года назад, однако практика дел по ней пока невелика и в основном не связана с политикой. Так, недавно к уголовной ответственности привлекли женщину, которая посадила за руль автомобиля малолетнего сына. Ей назначили штраф в 50 тыс. рублей.

«Я думаю, мы не будем ограничиваться случаями, связанными только с угрозой нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними, в применении этой статьи. Взять хотя бы ситуацию с несанкционированными митингами, когда родители приводят на них своих малолетних детей. Такие примеры были и в прошлом году. Когда есть угроза жизни и здоровью несовершеннолетних, и это совершают родственники или опекуны, то есть люди, обязанные нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка, я думаю, мы и здесь будем эту практику продолжать», — подчеркнул Стрижов.

Напомним, громким случаем стало требование прокуратуры в прошлом году лишить родительских прав участников митинга 27 июля, которые передали своему другу на руки сына. Однако в итоге уголовное дело было прекращено.

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Комментарии (6)

Печенеги и половцы
Идёшь с семьей на демонстрации, лозунги голосишь разные, прогрессивные, а тут на пути рептилоид с вертикальными зрачками, - пройдемте говорит к нам в аквариум, а сам своей чешуёй посверкивает и вот так улыбается
Swift_5e4d8a276f5e8
.... кстати, о детях и не только .... "весёлая" жизнь в Свердловской...
---- 24 ИЮЛЯ 2020, 13:57
«Приставали к 12-летним девочкам, вели себя вызывающе»: мигранты-нелегалы устроили резню под Белоярским
Мужчины заступились за девушек и детей и получили десятки ударов ножом
dragvs
За то, что митинги несут опасность жизни и здоровью граждан необходимо наказывать в первую очередь тех, кто захватил власть в государстве. Сам по себе митинг не может нести опасность и в нормальном суде чекисты не докажут что родители целенаправленно поставили ребенка в опасную ситуацию. С таким успехом можно начать судить людей за жизнь в России, которая сама по себе уже несет большие риски.
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