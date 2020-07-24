СК: за выход на несанкционированные митинги с детьми предусмотрена уголовная ответственность. «Будем эту практику продолжать»

Выход на несанкционированные митинги с детьми будет оцениваться по статье Уголовного кодекса РФ. Об этом 24 июля в интервью ТАСС сообщил руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Андрей Стрижов.



Он напомнил, что статья 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющее опасность для его жизни») вошла в УК еще три года назад, однако практика дел по ней пока невелика и в основном не связана с политикой. Так, недавно к уголовной ответственности привлекли женщину, которая посадила за руль автомобиля малолетнего сына. Ей назначили штраф в 50 тыс. рублей.

