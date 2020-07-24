Федеральный бюджет выделит еще 1,2 млрд рублей петербургским медикам за борьбу с COVID-19

Петербург заключил соглашение с Министерством здравоохранения о выделении новых средств из федерального бюджета на доплаты медикам. В этот раз перечислят 1,2 млрд.

О подписании соглашения 24 июля сообщает пресс-служба губернатора, выплаты будут осуществляться за июль и август. Речь идет об очередном транше в рамках постановления правительства РФ № 484. Именно оно определяет правило предоставления дополнительных выплат стимулирующего характера медикам, которые помогают пациентам с новым коронавирусом. В частности, врачам стационаров положено по 80 тысяч рублей. Среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч, младшему — 25 тысяч. Врачам скорой помощи должны выплачивать 50 тысяч рублей, среднему и младшему персоналу — 25 тысяч.