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24.07.2020 12:40
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Федеральный бюджет выделит еще 1,2 млрд рублей петербургским медикам за борьбу с COVID-19

Петербург заключил соглашение с Министерством здравоохранения о выделении новых средств из федерального бюджета на доплаты медикам. В этот раз перечислят 1,2 млрд.

О подписании соглашения 24 июля сообщает пресс-служба губернатора, выплаты будут осуществляться за июль и август. Речь идет об очередном транше в рамках постановления правительства РФ № 484. Именно оно определяет правило предоставления дополнительных выплат стимулирующего характера медикам, которые помогают пациентам с новым коронавирусом. В частности, врачам стационаров положено по 80 тысяч рублей. Среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч, младшему — 25 тысяч. Врачам скорой помощи должны выплачивать 50 тысяч рублей, среднему и младшему персоналу — 25 тысяч.

Ранее в апреле — июне из резервного фонда правительства Российской Федерации Петербургу уже было выделено 3,2 млрд рублей. 26,7 тысячи медиков получили выплаты на общую сумму 2,9 млрд рублей. Срок выплат был продлен на 2 месяца 23 июня

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Комментарии (1)

Barmaley_5e4d0211d3423
"Но старый градусник лопнул ...
...Эта музыка будет вечной
Если я заменю батарейки"
(с)
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