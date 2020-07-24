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24.07.2020 12:36
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Граната, из-за которой в Стрельне эвакуировали дом, оказалась страйкбольной

Проверка содержимого коробки, оставленной в парадной жилого дома в Петродворцом районе Петербурга, завершена. По предварительным данным, внутри лежала граната для игры в страйкбол.

Как сообщил «Фонтанке» 24 июля собеседник в правоохранительных органах, специалисты ОМОНа осмотрели предмет и заключили, что перед ними страйкбольная граната. Она не опасна.

Информация об оставленной в парадной дома коробке с подозрительным предметом внутри поступила сегодня около полудня. На место её обнаружения незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. На время проверки всех владельцев квартир эвакуировали из здания.

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